Полиция проверяет информацию о стрельбе из автомата на МКАД

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Полицейские проверяют информацию о стрельбе из автомата на МКАД. В связи с этим происшествием разыскивается автомобиль BMW черного цвета. Полиция объявила в столице план "Перехват".

Столичные полицейские проверяют информацию о стрельбе из автомата на МКАД. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД России по городу.

"Полицейские проверяют сообщение очевидца, заявившего о том, что автомобиля на МКАД якобы велась стрельба из автоматического оружия", - говорится в сообщении.

По словам источника в правоохранительных органах, в связи с этим инцидентом разыскивается автомобиль BMW черного цвета. В столице объявлен план "Перехват".

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