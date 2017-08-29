В Раде назвали "издевательством над туземцами" слова Юнкера об Украине

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Депутат Рады Евгений Мураев заявил, что слова главы Жан-Клода Юнкера о том, что Украина не имеет отношения к ЕС и НАТО являются "издевательством над туземцами". Он также отметил, что глава Еврокомиссии позволил себе откровенно язвительный тон по отношению к "своему другу Порошенко".

Депутат Верховной рады Евгений Мураев назвал "издевательством над туземцами" слова главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о том, что Украина не имеет отношения к ЕС и НАТО. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Находясь в кругу своих, "белых людей", председатель Еврокомиссии позволил себе откровенно язвительный тон по отношению к "своему другу Порошенко", - отметил Мураев.

По его словам, второй момент "издевательства над туземцами" состоит в том, что Юнкер знал, что украинские власти увидят его слова в СМИ. "Европейский господин даже брезгует сказать все это "друзьям" лично", - добавил Мураев.

Ранее Юнкер отказался считать Украину частью Евросоюза и НАТО. Свою позицию он высказал на встрече глав дипломатических миссии ЕС в Брюсселе. Глава Еврокомиссии подчеркнул, что это должны знать и понимать все.

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