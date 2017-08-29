Первый сухогруз прошел под аркой Крымского моста

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Над фарватером Керченского пролива теперь возвышается арка железнодорожной части Крымского моста. Всю ночь самую массивную деталь путепровода с помощью домкратов и тросов поднимали на проектную высоту 35 метров. Первые корабли уже прошли под аркой.

За всю историю Керченского пролива моряки преодолевали его под открытым небом. Первое судно, который проходит под аркой Крымского моста, встречают десятки строителей. Судоходство открыли на шесть часов раньше, чем планировали. Сухогруз "Святитель Алексий" ведёт за собой караван из Азовского моря в Чёрное, передает "ТВ Центр".

Такого в стране ещё никогда не делали. Первые шаги уникальной конструкции по морю — собранную на берегу арку погрузили на специальные плавучие опоры, десяток буксиров медленно и очень аккуратно по специальному маршруту направляли их к фарватеру. Сотням специалистов приходилось работать круглосуточно.

Пока европейская часть России только просыпалась, в Крыму уже завершали уникальную морскую операцию. 16 мощнейших домкратов всю ночь медленно поднимали гигантскую деталь. На кадрах ускоренного видео – процесс, который занял больше восьми часов. Пять метров в час, скорость передвижения улитки. Медленно, но верно арку поднимали на проектную высоту.

Это был последний этап одной из сложнейших технологических операций. Для того чтобы перевести арку с берега и поднять её понадобилось меньше трёх суток. Строители готовились к этому больше года. Такой габаритный груз перевозили и поднимали впервые. Вес Эйфелевой башни, длина двух футбольных полей и высота пятнадцатиэтажного дома.

На очереди - автомобильная арка Крымского моста. Её установят через месяц. Но технологически материковая часть России уже связана с полуостровом. Событие, которое без преувеличения можно называть историческим. Первые автомобили по 19 километровому мосту проедут в конце следующего года.

Борис Максудов, Александр Шкарбанов, Максим Володин. "ТВ Центр", Керчь.