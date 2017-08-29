Липницкая завершила карьеру: взлет и падение "девочки в красном"

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Спортивный мир и любители фигурного катания обсуждают новость о завершении карьеры Юлии Липницкой. Спортсменка приняла непростое решение в возрасте 19 лет. В олимпийском Сочи обаятельная девушка покорила миллионы сердец во всем мире, завоевав золото вместе с командой России. Она стала самой юной фигуристкой-чемпионкой в истории Игр. Казалось, новые победы впереди, но травмы и болезни не позволили осуществиться мечтам.

Маленькая девочка в красном платье легко взлетает и опускается на лед под мелодию из фильма "Список Шиндлера". Такой - хрупкой, но стойкой, ее и полюбила вся страна, передает "ТВ Центр". Полюбила слепо и беззаветно. Эксперты пытались вывести формулу успеха. Одни говорили о мистическом эффекте 25-го кадра, мол, вот почему от Липницкой глаз не оторвать. Другие - об обаянии детства, за которым ни прочной техники прыжка, ни мягкого, раскатистого скольжения.

А потом внезапно всё пошло не так. Травмы, рост, лишний вес, конфликты внутри команды. Мама, которая бесцеремонно вмешивалась в тренировочный процесс. Тренер Этери Тутберидзе ожидаемо переключилась на других спортсменок, гораздо более перспективных и менее капризных, таких, например, как ныне уже двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Для Липницкой это была трагедия. Некогда главная российская фигуристка, теперь она заканчивала чемпионаты страны в конце первой десятки, пролетала мимо сборной и топ-турниров. Пропускала целые сезоны. Конечно, нужно было терпеть и продолжать работать. Юля не смогла.

"Чисто психологически, когда на тебя в 15 лет сваливается такая абсолютно всемирная слава, когда ты понимаешь, что достиг абсолютно всего, с этим очень сложно справиться. Я думаю, что здесь и психологические проблемы, и физиологические проблемы. И на самом деле, наверно, возможно, не оказалось рядом человека, который бы вовремя помог и подсказал, что делать", - говорит главный редактор "Советского спорта" Павел Садков.

Деспотичную Этери Тутберидзе Липницкая меняет на более мягкого и компромиссного Алексея Урманова. Результата это не дает. Она худеет, причем так, что выглядит уже болезненно. Дальше - подозрение на анорексию, лечение в израильской клинике, возвращение в Москву. С тех пор прошло около 5 месяцев, но Юля ни разу даже не попробовала возобновить тренировки. С прессой тоже не общалась. О завершении карьеры 19-летней фигуристки информагентству сообщила ее мать.

"Был серьезный этап, была всенародная любовь, и она останется навсегда, потому что все знают, кто такая Юлия Липницкая. Жизнь продолжается, думаю, что у нее очень хороший момент стартапа, чтобы либо выступать в ледовых шоу, либо пойти по пути чиновничества спортивного, пойти учиться, получить хорошее образование. Ничего страшного не произошло", - говорит продюсер, чемпион мира по фигурному катанию, постановщик программ для Юлии Липницкой Илья Авербух.

На свежих фото из соцсетей спортсменки нет ни намека на болезнь или усталость. На них - девушка, которая, кажется, твердо решила, что больше никогда не будет кататься на коньках по-настоящему. Девушка, которая смело и с улыбкой смотрит в свое новое будущее.

Ольга Оксенич, Александр Ковалёв, "ТВ Центр".