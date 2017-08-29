У побережья Сочи появились сразу 12 смерчей. Видео

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Сразу 12 смерчей появились в среду у побережья Сочи. Сложная погодная обстановка сохранится в городе до четверга.

Cразу несколько водяных смерчей во вторник можно было наблюдать с набережных Сочи. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Сначала небо над морем затянуло тучами, а потом, как утверждают очевидцы, всего в паре километров от берега одна за другой стали появляться воронки. В общей сложности около 12 штук. На сушу вихри так и не вышли.

Однако совсем избежать капризов погоды не удалось. На черноморский курорт обрушились сильная гроза и шквалистый ветер. В МЧС предупредили жителей об опасности формирования новых смерчей. По данным ведомства, неблагоприятная ситуация в этом районе сохранится до вечера четверга.