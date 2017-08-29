ВТБ сохранит долю в "Открытии" после решения ЦБ войти в капитал ФК

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​Группа ВТБ, которой сейчас принадлежат 9,99% акций ФК "Открытие", не планирует выходить из капитала банка на фоне новостей о его санации Центробанком. Ранее регулятор объявил, что станет основным инвестором "Открытия" и будет использовать для стабилизации его работы денежные средства Фонда консолидации банковского сектора.

Группа ВТБ не планирует выходить из капитала ФК "Открытие", в котором владеет 9,9% акций. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы не планируем выходить из капитала банка, равно как и увеличивать текущую долю в "ФК Открытии". Инвестировать собственные средства в банк мы также не планируем", - сообщили агентству в пресс-службе ВТБ.

Ранее ЦБ объявил, что войдет в капитал "Открытия" (с 29 августа в ФК введена временная администрация) для повышения финансовой устойчивости банка. Санировать банк регулятор будет за счет средств Фонда консолидации банковского сектора.

Финансовые организации, входящие в группу банка, в том числе "Росгосстрах", банк "Траст", "Росгосстрах банк", АО "НПФ "Лукойл-гарант", "НПФ электроэнергетики", "НПФ РГС", "Открытие брокер", а также "Точка" и "Рокетбанк" продолжат функционировать в нормальном режиме и обслуживать клиентов.

Как объяснил зампредседателя ЦБ Василий Поздышев, одной из причин ухудшения финансовой ситуации в банке стала "не совсем удачная" санация "Траста". В опасное положение "Открытие" также поставило финансирование проблем "Росгосстраха", комментировал ранее первый зампред Банка России Дмитрий Тулин.

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