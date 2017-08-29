На юго-западе Москвы задержан BMW, из которого стреляли на МКАД

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Полиция задержала автомобиль, из которого неизвестный открыл стрельбу из автомата на МКАД. Машина была остановлена на улице Дмитрия Ульянова в столице. В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

На юго-западе столицы столичные полицейские задержали автомобиль, из которой неизвестный открыл стрельбу из автомата на МКАД. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по городу.

"Автомашина BMW, из которой, по предварительной информации, велась стрельба, сотрудниками полиции была задержана на улице Дмитрия Ульянова. На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что полицейские проверяют информацию о стрельбе из автомата на МКАД. В связи с этим инцидентом в столице был объявлен план "Перехват".

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