В США умер любивший футбол старейший орангутан

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Старейший орангутан по кличке Джей-Джей скончался в США в возрасте 45 лет. По данным местных СМИ, в последние дни своей жизни он много ел и смотрел футбольные матчи.

В зоопарке Толедо в американском штате Огайо скончался старейший орангутан в Северной Америке. Об этом сообщает Associated Press.

Ohio zoo mourns death of a 45-year-old orangutan that enjoyed watching football and 'The Price Is Right' https://t.co/IWgtTAzzXD — The Associated Press (@AP) 29 августа 2017 г.

Как передает газета Blade, орангутану по кличке Джей-Джей было 45 лет. По данным издания, в последние дни своей жизни он много ел и смотрел футбольные матчи.

Специалисты отметили, что средняя продолжительность жизни орангутанов составляет 35 лет. По их словам, Джей-Джей оказался настоящим долгожителем.

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