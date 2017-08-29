В США умер любивший футбол старейший орангутан
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Старейший орангутан по кличке Джей-Джей скончался в США в возрасте 45 лет. По данным местных СМИ, в последние дни своей жизни он много ел и смотрел футбольные матчи.
В зоопарке Толедо в американском штате Огайо скончался старейший орангутан в Северной Америке. Об этом сообщает Associated Press.
Ohio zoo mourns death of a 45-year-old orangutan that enjoyed watching football and 'The Price Is Right' https://t.co/IWgtTAzzXD— The Associated Press (@AP) 29 августа 2017 г.
Как передает газета Blade, орангутану по кличке Джей-Джей было 45 лет. По данным издания, в последние дни своей жизни он много ел и смотрел футбольные матчи.
Специалисты отметили, что средняя продолжительность жизни орангутанов составляет 35 лет. По их словам, Джей-Джей оказался настоящим долгожителем.
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