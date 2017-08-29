В Подмосковье загорелся мусорный полигон

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В Рузском городском округе Московской области загорелся мусорный полигон "Аннино". Он был закрыт в прошлом году и в настоящий момент находится в стадии активной подготовки к рекультивации. На месте ЧП создан штаб по тушению свалки.

На мусорном полигоне "Аннино", который был закрыт на прием отходов в 2016 году, произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС.

Свалка находится в Рузском городском округе Московской области. Полигон закрыли в прошлом году. В настоящее время он находится в стадии активной подготовки к рекультивации.

Как уточнили в МЧС по Московской области, на территории "Аннино" происходит тление. "Открытого горения нет, происходит тление отходов на площади 30 квадратных метров", - сообщили в ведомстве.

Власти округа создали штаб по тушению свалки, его возглавил глава муниципалитета Максим Тарханов. Пожарные будут тушить полигон в круглосуточном режиме, сказал агентству глава округа.

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