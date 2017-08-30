Режим ЧС введен в Приамурье после снегопада

Теги: электроснабжение снег Стихия

Режим чрезвычайной ситуации введён в одном из районов Амурской области. Там после снегопада остались без света жители сразу пяти населённых пунктов. По предварительным данным, причиной ЧП стал обрыв высоковольтных линий электропередачи. Ведутся восстановительные работы.

В Приамурье введен режим ЧС в связи с нарушением электроснабжения в нескольких селах после снегопада. Об этом сообщает "ТВ Центр".

А на юге России переживает удар непогоды Сочи. Смерчи, ливни, грозы, шквалистый ветер, по прогнозам синоптиков, не прекратятся там до конца недели.

Накануне после обильных дождей в Красной поляне с гор сошли селевые потоки. В результате несколько машин оказались заблокированы на дороге. Спасатели эвакуировали группу туристов, среди которых было 10 детей.

В курортном поселке "Роза Хутор" один из автомобилей почти полностью оказался погребен под размытым грунтом. Пострадавших нет, сообщили в региональном МЧС. С помощью спецтехники завалы ликвидировали всю ночь. На опасных участках выставлены дежурные патрули ГИБДД. А с набережных города всего в километре от берега можно было наблюдать сразу несколько смерчей. В общей сложности 12 воронок. Также очевидцы сняли на мобильный телефон устрашающие кадры, как совсем близко от торнадо заходит на посадку самолет. Сообщается, что все остальные рейсы были отправлены на запасные аэродромы.