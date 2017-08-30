Совбез ООН признал ракетные пуски КНДР угрозой всему миру

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Совет Безопасности ООН выступил с решительным осуждением новых ракетных испытаний, которые провели в КНДР. Экстренное заседание завершилось в среду. От Пхеньяна потребовали выполнять принятые ранее резолюции и немедленно прекратить провокации, угрожающие не только региону, но и всем государствам-членам ООН.

Совбез ООН осудил последние ракетные испытания в КНДР, назвав их угрозой всему миру. Пхеньян не должен больше осуществлять какие-либо провокации, передает "ТВ Центр".

Кроме того, Северная Корея должна полностью отказаться от всех ядерных вооружений и существующих ядерных программ. На встрече звучали предложения, в частности, от представителей США и Великобритании, усилить давление на Пхеньян. Россия призвала решать проблему мирным дипломатическим путем.

"Мы против ракетно-пусковых испытаний КНДР. Но, говорили мы неоднократно, решить проблемы Корейского полуострова одними лишь санкциями и давлением невозможно. Военного решения проблем Корейского полуострова быть не может. Полагаем, что все дальнейшие решения Совета Безопасности по КНДР должны четко указывать на это обстоятельство. Необходимо также исключить дополнительные односторонние санкции, сверх тех, которые принимаются самим Советом", - отметил постпред России при ООН Владимир Небензя.

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