В сирийский город Забадани возвращаются мирные жители

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В сирийский город Забадани в провинции Дамаск после создания зон деэскалации начали возвращаться мирные жители. Бывший курорт в течение пяти лет находился в руках боевиков, которые после себя оставили одни руины.

Забадани, курорт на границе с Ливаном - город призрак. Центральная площадь, вокзал, гостиница - бетонные скелеты. Мухаммед показывает место, где 25 лет назад женился. Прямо на сцене городского театра. Покореженные декорации, оборванные кулисы, дыра от взрыва снаряда во всю стену. С трудом сдерживает слезы, передает "ТВ Центр".

Он сумел бежать с семьей из города до того, как его захватили террористы. Повезло. Основная часть жителей оказалась в заложниках. Всех, кто отказывался подчиниться, приводили сюда. Заковывали в кандалы и пытали.

Уничтожались христианские святыни. По рассказам местных жителей, боевики несколько раз закладывали взрывчатку в основание храма, но разрушить его полностью не получилось.

Снарядом уничтожен алтарь. Но стены устояли. Несмотря на разрушения, здесь по-прежнему проводят службы. Иконы, которые удалось спасти, сюда приносят прихожане. В Забадани много христиан.

Многие десятилетия христиане и мусульмане жили здесь бок о бок. "До войны у меня здесь был ресторан. Ко мне заходили и христиане, и мусульмане. Мы были одной семьей. Я думаю, теперь будет как до войны. Сюда уже вернулось около 60 семей. Я их кормлю", - рассказал Маруан Фавез.

Надиль ремонтирует квартиру. Решил приехать, как только стал уверен, что террористы сюда не вернутся. "Мне понадобится два месяца, чтобы отремонтировать здесь все. А потом я перевезу сюда свою маму, жену и детей. Пусть тут пока плохие условия, но тут безопасно", - говорит Надиль Дервиш.

Город освободили еще 4 месяца назад. Но добраться сюда было проблематично. После создания зон деэскалации удалось обезопасить несколько дорог, ведущих в Забадани. Это позволило привезти технику и стройматериалы. В ближайшие дни запустят движение по железной дороге.

Виктор Прокушев, Дмитрий Шиков, "ТВ Центр", Сирия.