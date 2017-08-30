Ураган "Харви" унес жизни уже 30 человек

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По меньшей мере 30 человек погибли при наводнениях в Техасе, вызванных тропическим штормом "Харви". Ранее сообщалось о восьми жертвах стихии. В убежищах на затопленных территориях находится более 20 тысяч человек.

Число погибших при наводнениях в Техасе, вызванных ураганом "Харви", увеличилось до 30 человек, об этом сообщает газета The New York Times.

Официальные власти затрудняются назвать точное количество погибших. Число жертв может увеличится, когда появится возможность обследовать все затопленные районы. Ранее сообщалось о восьми жертвах урагана "Харви".

В убежищах на затопленных территориях находятся 20 тысяч человек. По данным телеканала Fox News, количество выпавших осадков на юге Соединенных Штатов вместилось бы в 27 миллионов плавательных бассейнов для Олимпийских игр. Это эквивалентно примерно 57 триллионов литров воды.

Стихия ударила по Техасу в ночь на 26 августа. Ураган "Харви" назвали самым сильным за последние 12 лет. По данным СМИ, ликвидация последствий может обойтись штату в 40 миллиардов долларов.

По данным агентства Associated Press, на данный момент проверяются действия мэра города Хьюстон, который всего лишь рекомендовал жителям покинуть опасную зону, а не отдал приказ об эвакуации.

В ближайшие дни шторм может обрушиться на штат Луизиана. В регионе уже ввели режим чрезвычайного положения.

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