Государство поддержит внутренний туризм в России субсидиями

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Министерство транспорта совместно с Министерством культуры разрабатывают новый механизм субсидирования перевозок туристов на популярные российские курорты. Он может начать действовать в следующем году. На первом этапе планируется выделить около миллиарда рублей для организации отдыха на морских курортах Краснодарского края и Крыма.

Российский Минтранс, а также Минкультуры разрабатывают новый механизм субсидирования перевозок туристов на популярные российские курорты. Он может начать действовать в 2018 году, пишет газета "Известия".

Субсидии пойдут из федерального бюджета туроператорам, которые будут выкупать места для туристических групп на регулярных и чартерных рейсах авиакомпаний, а также при перевозках по железной дороге.

Цены этих туров для потребителей в итоге могут снизиться примерно на 10%. На первом этапе субсидии планируется ввести для организации отдыха на морских курортах Краснодарского края и Крыма. Речь идет о выделении миллиарда рублей.

В международной практике такой опыт субсидирования уже есть. В частности, речь идет о Турции и Израиле. Там туроператоры получают деньги за каждого перевезенного туриста.