Эксперты рассказали о рекордном падении цен на продукты в России

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В России может быть установлен рекорд по сбору урожая зерновых. Это приведет к месячной дефляции и уходу инфляции ближе к 3,6–3,8% по итогам года. В августе дефляция впервые в истории может составить 0,3%. Прогнозы уже привели к снижению рыночных цен.

Эксперты прогнозируют, что очередной рекорд по урожаю зерновых в России может привести к месячной дефляции и уходу инфляции ближе к 3,6–3,8% по итогам года. Об этом пишет газета "Известия".

В августе дефляция впервые в истории может составить 0,3%. По оценкам аналитиков, в 2017 году будет собрано порядка 120–130 миллионов тонн зерна. Это заметно лучше результата 2016 года, когда показатели составили 121 миллион тонн.

Эти прогнозы привели к снижению рыночных цен. В целом это скажется на уровне инфляции в ближайшие месяцы.

При этом президент Национального союза зернопроизводителей Павел Скурихин подчеркнул, что слишком низкие цены на продукцию — это фактор риска для сельхозпроизводителей. Причина в том, что фермерам необходимы деньги для того, чтобы провести сев озимых и подготовиться к весеннему севу.