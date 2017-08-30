Ким Чен Ын заявил о начале военной операции КНДР в Тихом океане

Теги: Политика кндр япония ракета южная корея

Северная Корея подтвердила пуск баллистической ракеты средней дальности, которая накануне пролетела над территорией Японии. За испытаниями наблюдал глава КНДР Ким Чен Ын. По его словам, этот запуск стал первым шагом военной операции северокорейской армии в Тихом океане и важной прелюдией для сдерживания Гуама.

Северная Корея подтвердила запуск баллистической ракеты средней дальности "Хвасон-12", которая накануне пролетела над Японией. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

За запуском ракеты наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын. По его словам, это был первый этап военной операции корейской народной армии в Тихом океане, и "значимая прелюдия для сдерживания Гуама".

"Необходимо решительно двигаться вперед в создании современных стратегических сил путем проведения большего количества ракетных пусков, рассматривая Тихий океан как цель на будущее", - заявил северокорейский лидер.

Накануне КНДР запустила очередную баллистическую ракету. Носитель без боеголовки пролетел почти 3 тысячи километров, в том числе над территорией Японии, и упал в Тихий океан.

Совет Безопасности ООН выступил с решительным осуждением новых ракетных испытаний. По итогам экстренного заседания в среду от Пхеньяна потребовали выполнять принятые ранее резолюции и немедленно прекратить провокации, угрожающие не только региону, но и всем государствам-членам ООН.