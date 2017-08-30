Пентагон продлил службу трансгендеров в армии США

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Пентагон продлил на неопределенный срок службу в армии для трансгендеров. Эта отсрочка связана с тем, что Минобороны США намерено разработать специальный план, по которому будет исполнять распоряжение Трампа об увольнении.

Пентагон приступил к реализации распоряжения президента США Дональда Трампа о запрете трансгендерам служить в американской армии, сообщает РИА Новости.

Глава Минобороны Джеймс Мэттис пояснил, что соберет специальную комиссию, который разработает методы исполнения указания Трампа. До тех пор увольнять трансгендеров из армии никто не будет.

Решение о снятие запрета на службу в армии трансгендерам была отменена бывшим президентом Бараком Обамой. В 2010 году было отменено правило "Don't ask, don't tell" (Не спрашивай, не говори - прим. ред.), по которому служащие ВС должны были скрывать свою ориентацию.

26 августа Трамп запретил трансгендерам служить в Вооруженных силах США. Он сообщил, что они увеличивают расходы армии и снижают ее эффективность.

Согласно разным оценкам, в Вооруженных силах США служат от 1,3 тысячи до шести тысяч трансгендеров.

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