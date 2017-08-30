Эксперт: ни у США, ни у КНДР нет возможности отойти назад

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Вашингтон и Сеул не исключают, что могут принять меры и без одобрения Совбеза ООН. Речь, в том числе и о военном сценарии. Ситуацию вокруг КНДР в эфире "ТВ Центра" обсудил Алексей Маслов.

Гость программы "События. 25-й час" – руководитель Школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов. Он обсудил с ведущим Алексеем Фроловым конфликт вокруг КНДР.

"Естественно, мы не рассматриваем сценарий, что Северная Корея будет специально наносить удар по России, но если начнется локальное столкновение, к сожалению, пострадают все страны. США только провоцируют ситуацию. Я думаю, в этом заключается их тактика и стратегия, потому что КНДР хочет прямого диалога, если не с самым Трампом, то с представителями Госдепа. Ни у США, ни у Северной Кореи нет возможности отойти назад", - отметил Маслов.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

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