08:55, 30 августа 2017

В московских аэропортах отменены и задержаны 30 рейсов

Теги:  Общество  аэропорт  задержка  отмена  москва

В московских аэропортах отменены и задержаны 30 рейсов. Согласно информации сервиса "Яндекс.Расписания", в "Домодедове" отменены пять рейсов, задержаны 18, в "Шереметьеве" задержаны шесть рейсов, во "Внукове" отменен один рейс.

В московских аэропортах отменены и задержаны 30 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

По состоянию на 8:50 по московскому времени, в "Домодедове" отменены пять рейсов, задерживаются 18. В аэропорту "Внуково" один рейс отменен. В "Шереметьеве" задержаны шесть рейсов.

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