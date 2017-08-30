В московских аэропортах отменены и задержаны 30 рейсов
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В московских аэропортах отменены и задержаны 30 рейсов. Согласно информации сервиса "Яндекс.Расписания", в "Домодедове" отменены пять рейсов, задержаны 18, в "Шереметьеве" задержаны шесть рейсов, во "Внукове" отменен один рейс.
В московских аэропортах отменены и задержаны 30 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".
По состоянию на 8:50 по московскому времени, в "Домодедове" отменены пять рейсов, задерживаются 18. В аэропорту "Внуково" один рейс отменен. В "Шереметьеве" задержаны шесть рейсов.