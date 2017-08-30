В небе над Москвой в День города распустятся цветы

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В День города столичное небо украсят фейерверки в виде пионов, хризантем, сердечек и змеек. Приротехническое шоу можно будет увидеть на 13 площадках, над городом прозвучит более 13 тысяч залпов.

На День города в Москве запустят фейерверки в виде пионов и хризантем, сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Кроме цветов, жители и гости столицы смогу увидеть залпы со змейками, сердечками, мерцающими фигурами. Красочное шоу начнется в 21:00 9 сентября. Его можно будет увидеть на 13 площадках Москвы, расположенных на набережных, площадях и парках.

В небе над Раушской набережной, парком Победы и Братеевским парком можно будет увидеть цифру 870 – возраст Москвы. Всего над городом

Празднование Дня города в столице состоится 9 и 10 сентября. С 1 по 10 сентября пройдет приуроченный к 870-летию города фестиваль "Юбилей Москвы".