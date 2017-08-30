В Таиланде россиянка получила огнестрельное ранение во время ограбления ее дома

Теги: В мире ограбление таиланд россияне

Россиянка получила два огнестрельных ранения в ходе ограбления ее дома на Пхукете. По данным полиции, грабители выстрелили ей в район талии и в ногу. В настоящее время врачи проводят операцию по извлечению первой пули. Полиция проверяет записи камер видеонаблюдения.

В Таиланде россиянку госпитализировали с двумя огнестрельными ранениями. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на портал Phuket News.

По данным полиции, россиянке выстрелили в левую часть талии и в икру правой ноги. В настоящее время врачи проводят операцию по извлечению первой пули. 52-летнюю Елену Харенко доставили в больницу после того, как она обратилась за помощью к соседям.

"У нас было очень мало времени, чтобы допросить госпожу Харенко, но она заявила, что видела двух грабителей в доме", - сообщили в полиции.

Грабители забрали их дома небольшой сейф, однако, согласно показаниям потерпевшей, в нем ничего не было. Полицейские нашли в доме две гильзы и еще одну в саду. В настоящее время правоохранительные органы проверяют записи камер видеонаблюдения.

В посольстве России в Бангкоке сообщили, что знают о ситуации, однако официального рапорта от полиции пока не получали. О случившемся правоохранители сообщили дипломатам по телефону.

"Как нам сообщили, сейчас россиянку оперируют в больнице Bangkok Phuket Hospital, у нее два огнестрельных ранения - в живот и в ногу. Полиция подтвердила нам, что, по версии следствия, целью преступников, проникших в дом, где живет российская гражданка, было ограбление. Преступники не ожидали, что россиянка окажется дома, и открыли стрельбу", - рассказал заведующий консульским отделом посольства Владимир Соснов.