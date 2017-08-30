В Москве на детской площадке обнаружили тело мужчины

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Тело мужчины обнаружено на детской площадке на востоке Москвы. Ему было от 55 до 60 лет. Сейчас следователи выясняют обстоятельства случившегося.

В Москве во дворе дома на Рязанском проспекте найдено тело неизвестного мужчины. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело обнаружили сотрудники полиции во дворе дома №93. На вид ему было от 55 до 60 лет. Внешних признаков насильственной смерти не зафиксировано.

Сейчас тело направили в морг. Там назначили судмедэкспертизу. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.