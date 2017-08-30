Следствие потребует ареста подозреваемого в избиении блогера в Парке Горького

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Следователи намерены требовать ареста подозреваемого в избиении блогера в Парке Горького в Москве. Хамовнический суд столицы в среду рассмотрит соответствующее ходатайство.

Следствие будет требовать ареста подозреваемого в избиении до смерти блогера Станислава Думкина в Парке Горького. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Москве Юлию Иванову.

"Сегодня следствие ходатайствует перед Хамовническим судом Москвы об избрании в отношении фигуранта по уголовному делу о смерти молодого человека после избиения в столичном парке меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.

Инцидент произошел 13 августа в районе Пушкинской набережной в Парке Горького. По версии следствия 23-летний Корней Макаров – сын актера сериала "Интерны" Сергея Макарова – по формальному поводу вступил в конфликт с 29-летним блогером Станиславом Думкиным. В результате драки Думкин получил травму головы, от которой, не приходя в сознание, скончался в больнице. Подозреваемый скрылся с места происшествия. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью, повлекшем смерть человека.