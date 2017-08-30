В Красной Поляне ликвидируют последствия мощных селей

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В Сочи в районе Красной Поляны устраняют последствия мощных селей. Грязевые потоки обрушились на участок горной дороги. Машины по крышу оказались в земле и камнях. На помощь заблокированным туристам пришли спасатели. Они эвакуировали около 30 человек, в том числе 10 детей. А в море, недалеко от берега можно было наблюдать сразу несколько смерчей.

Грязевой поток почти похоронил машину – больше, чем на половину она ушла под грунт. Людей в салоне, к счастью, в этот момент не было. Когда стихия наконец угасла, владельцы авто со стороны наблюдали, как иномарку вызволяют дорожные службы, передает "ТВ Центр".

Другой сель сошел на участке горной дороги, ведущей к водопаду на реке Пслух в Адлерском районе. В этот момент направлялись туда несколько десятков туристов – в том числе 10 детей. Все они оказались заблокированы между двумя тоннелями. Чтобы вызволить людей, спасателям пришлось расчистить около 100 кубометров грунта и камней. Позже выяснилось: пострадавших нет.

Сход селей вблизи курорта Красная Поляна спровоцировали тропические ливни с грозами и град. В самом поселке оказалась затоплена проезжая часть. Многие пережидали непогоду в домах. Лишь немногочисленные пешеходы форсировали улицы по пояс в воде. Дождь сопровождался шквалистым ветром – порывы достигали 25 метров в секунду.

Городские службы Сочи переведены на усиленный режим работы. Тем временем в двух километрах от берега также бушевала стихия. Горожане и туристы стали свидетелями настоящего парада смерчей в акватории Черного моря.

Особенно эффектными получились кадры пролетающего самолета вдоль водных воронок. Борт благополучно приземлился в аэропорту Сочи. Еще одна ярка краска в палитре природных явлений – снег, выпавший на курорте "Роза хутор" на высоте около двух тысяч метров. В прошлом году это произошло на месяц позже. Туристическим группам МЧС рекомендует воздержаться от походов в горы.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".