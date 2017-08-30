Совбез ООН осудил испытания ракеты КНДР

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Совбез ООН единогласно осудил ракетные испытания Северной Кореи. Об этом говорится в итоговом документе, который был принят в ходе экстренного заседания организации. Прекратить запуски Пхеньяна призвала и наша страна. При этом Россия подчёркивает - члены Совбеза должны искать дипломатическое решение. Позиция соседей КНДР, а также США и Великобритании идёт вразрез.

Тревога нарастает. Экстренное заседание Совета безопасности ООН, созванное после запуска северокорейской ракеты, проходило за закрытыми дверями. 15 стран-участников совещания единогласно осудили новое испытание и констатировали, что такие действия Пхеньяна угрожают всему миру. Россия также поддержала принятую резолюцию. Примечательно, что в ней не говорится о введении новых санкций против КНДР, что соответствует позиции нашей страны, передает "ТВ Центр".

"Мы против ракетно-пусковых испытаний КНДР. Но, говорили мы неоднократно, решить проблемы Корейского полуострова одними лишь санкциями и давлением невозможно. Военного решения проблем Корейского полуострова быть не может. Полагаем, что все дальнейшие решения Совета Безопасности по КНДР должны четко указывать на это обстоятельство. Необходимо также исключить дополнительные односторонние санкции сверх тех, которые принимаются самим Советом", - заявил постпред России при ООН Владимир Небензя.

Такой же позиции придерживается и Китай. "Консенсус 15 стран-членов Совета безопасности очень важен. Мы должны использовать дипломатические методы решения ядерной проблемы полуострова. В первую очередь необходимо убедить все стороны не продолжать действия, которые сделают ситуацию более напряженной", - отметил министр иностранных дел Китая Ван И.

Заявления представителей Великобритании и США, напротив, были предельно жесткими, если не сказать воинственными. Они категорически настаивают: давление на Пхеньян должно усиливаться. При этом в союзники автоматически записывают весь мир.

"Мир объединился против КНДР, в этом нет никаких сомнений. Настало время, чтобы северокорейский режим осознал ту опасность, в которую они себя поставили. Соединённые Штаты не позволят продолжать подобное бесправие. Весь остальной мир поддерживает нас в этом", - заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

Американцы напряжены до предела. Их военная база на острове Гуам, по заявлениям Пхеньяна, первая цель для реального удара. Запустив ракету, пролетевшую над Японией, Северная Корея не сообщила никаких подробностей. Лишь сутки спустя местные СМИ распространили, как обычно, максимально выверенную информацию. Испытана стратегическая баллистическая ракета "Хвасон-12". За пуском лично следил лидер страны Ким Чен Ын, который заявил, что это была "значимая прелюдия к удару по Гуаму".

"Приближенный к реальности нынешний испытательный пуск баллистической ракеты стала первым военно-тактическим шагом нашей армии в Тихом океане", - сказал лидер КНДР.

Ранее Ким Чен Ын уже обещал пристально следить за поведением США. Вашингтон в свою очередь пригрозил Пхеньяну катастрофическими последствиями в случае удара по Гуаму. В этих условиях страны Тихоокеанского региона делают не только резкие заявления, но и вынуждены предпринимать ответные показательные действия. Так, Япония приняла участие в стрельбах в Южной Корее, а затем впервые в маневрах ПРО на американской базе близ Токио. По мнению представителя России в ООН, это лишь усугубляет кризис и отдаляет его разрешение от мирного русла.

"Для нормализации ситуации на Корейском полуострове требуется подход, который предполагает как прекращение КНДР ракетно-ядерных испытаний, так и отказ от наращивания военной инфраструктуры, включая систему ТААД, сокращение масштабов проводимых маневров", - указал Небензя.

Василий Небензя убежден: начать нужно с восстановления доверия между странами региона.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".