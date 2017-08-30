В США подсчитывают ущерб от урагана "Харви"

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В американском штате Техас растёт число жертв наводнения, которое принёс шторм "Харви". Погибших уже 30. Из затопленных районов эвакуировали более 13 тысяч жителей. Их разместили в специальных убежищах. Есть угроза взрыва на химзаводе. Ущерб, причинённый ураганом, оценивают в десятки миллиардов долларов.

Беда не приходит одна. Не успел ураган Харви немного отступить от Техаса, как жителей города Кросби эвакуируют из-за химической угрозы. Крупный завод пироксидов может взлететь на воздух в любой момент. Ураган обесточил весь район. Выключились системы охлаждения. А многие химические вещества, которые применяются на заводе, взрывоопасны при обычной температуре. Эвакуируют всех в радиусе нескольких километров. Но многие дороги затоплены. Во многих местах пройти могут только военные грузовики, передает "ТВ Центр".

Работа у спасателей идёт в круглосуточном режиме. За те дни, что ураган Харви бушует на юге США, погибли три десятка человек, но спасти удалось около 13 тысяч. Людей вытаскивают из воды, достают из утонувших машин, снимают с крыш их домов. И с каждым днём ситуация всё сложнее. У тех, кто оказался отрезанным от внешнего мира, уже нет ни воды, ни еды, ни электричества. В телефонах сели батарейки. Кругом безумное количество воды - так говорят местные жители.

"Харви" ослаб до уровня тропического шторма, но опасность не миновала - шторм несёт очень сильные и продолжительные дожди. В городке Монт-Бельвью на востоке Техаса поставлен абсолютный рекорд по количеству осадков - 130 сантиметров. Такого не было даже 12 лет назад, когда на юг США обрушился самый разрушительный шторм "Катрина". И в практически смытом тогда городе Новый Орлеан сегодня те же проблемы.

"Мне кажется, что это дежавю. Я не понимаю, почему большинство помп здесь не работает. Нам говорят, что выделяется много денег на замену оборудования, но помпы старые. Их надо было заменить ещё 12 лет назад, независимо от того, работали они тогда или нет. Их надо было поменять ещё после "Катрины", - отметил местный житель Исраэль Фриман.

Появились и те же проблемы, что и 12 лет назад - мародёрство и разбой. В крупнейшем городе Техаса Хьюстоне за воровство в опустевших магазинах и домах арестовано уже 14 человек. Мэр города объявил о введении комендантского часа.

"Оставаться на улицах поздним вечером просто опасно. Я решил ввести комендантский час с 10 вечера до 5 утра. Очень много людей по всему городу покинули свои дома, они во временных убежищах. И я не хочу, чтобы они беспокоились о своём имуществе, пока они не вернуться к себе", - сказал Сильвестр Тёрнер.

В Техас прибыл президент Трамп с супругой. Он побывал в городе Корпус-Кристи, который сильно пострадал от урагана, затем направился в Остин на встречу со спасателями. Президент отметил, что восстановление обойдётся стране невероятно дорого.

"Печальная ситуация, с которой мы раньше никогда не сталкивались. Никто не видел ещё столько воды. Ветер просто страшный. Наверное, стихия скоро отступит. Будем ждать. А мы работаем с конгрессменами, чтобы помочь Техасу. Но это будет стоить нам очень дорого", - заявил Трамп.

А пока федеральные власти пытаются оказать помощь южным штатам, среди местных жителей находится немало волонтёров. Они объединяются в группы и помогают пострадавшим, чем могут.

Cергей Псурцев, "ТВ Центр".