В Башкирии школьница спасла из горящего дома 6 детей

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В Башкирии 11-летняя девочка вывела из горящего дома шесть своих младших братьев и сестер. Школьница находилась на улице, когда заметила дым. Среагировала моментально. Местные жители просят наградить маленькую героиню.

Взрослые работают на пепелище. Со слезами находят наполовину сгоревшие документы, восстанавливает обуглившуюся мебель. От крепкого дома не тронутыми огнем остались лишь две комнаты. В них будут жить. Но бытовое неустройство - не самое страшное. Самое страшное уже позади. Когда в разгар рабочего дня позвонила старшая дочь, передает "ТВ Центр".

В доме было 7 детей. Четверо родных, трое - племянников. Младшему - годик. Старшей - 11. И на всех - один взрослый. Накормив детей обедом, женщина прилегла отдохнуть. Дети играли на веранде, Алина отлучилась из дома вынести мусор. Она и заметила, что из-под крыши выбивается дым. Девочка не растерялась и организовала эвакуацию из горящего дома.

Родную тетю, отдыхавшую в дальней комнате, разбудить не успели - огонь преградил путь. Спасли женщину уже пожарные, с отравлением угарным газом и ожогами ее доставили в республиканскую больницу. Прибывшим на место спасателям понадобилось 15 минут, чтобы полностью потушить огонь. Сгорела кровля, выгорела дотла веранда. На месте пожара работает дознаватель. По предварительной версии, дом загорелся из-за детской шалости.

Администрация обещает помочь семье в восстановлении дома. Сбор вещей и канцтоваров к школе погорельцам уже организовали односельчане.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".