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В московских школах формируется единая электронная образовательная среда. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе встречи по вопросам развития проекта "Московская электронная школа".

Интерактивные столы вместо обычной парты, электронные дневники и планшеты. Как должна выглядеть школа XXI века обсудили в среду на совещании по реализации проекта "Электронная школа", передает "ТВ Центр".

Эта программа даёт новый взгляд на качество образования. Главная цель проекта - сделать образование эффективным и доступным для всех желающих. А также предоставить ученикам безграничные возможности для освоения знаний. Мэр отметил, что теперь родителям станет проще следить за успеваемостью школьников. Система "Электронный дневник" даёт возможность получить точную информацию о заданиях и об оценках, а также увидеть комментарии учителей.