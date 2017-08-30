Тело пенсионерки пролежало более двух месяцев в квартире в Москве

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В квартире дома на Ленинградском проспекте в Москве обнаружили тело пенсионерки. По данным полиции, оно пролежало после смерти женщины примерно 2,5 месяца.

Тело пожилой женщины найдено в квартире на севере столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полицию обратился гражданин, сообщивший о трупном запахе из квартиры в доме №33 на Ленинградском проспекте.

В квартире обнаружили тело женщины 1936 года рождения. Вероятно, пенсионерка скончалась около 2,5 месяцев назад.