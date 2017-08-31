"Я не политик, я гуманист": миротворчество леди Ди

Теги: великобритания память От редакции текст

Она никогда не стеснялась простоты, а своим детям пыталась привить понимание важности борьбы за права человека, защиты и помощи слабым. Ее не смущали расовые, конфессиональные, политические различия между людьми. Она с полной отдачей помогала бездомным, обездоленным, инвалидам, больным проказой и СПИДом, боролась за прекращение производства противопехотных мин. TVC.ru вспомнил несколько фактов из миротворческой миссии принцессы Дианы.

Борьба со СПИДом

Принцесса Диана была одной из первых, кто начал открыто бороться со СПИДом. В 1987 году она приехала на открытие первого в Великобритании отделения для ВИЧ-инфицированных. Там она сняла перчатки и пожала всем пациентам руки. В 80-е годы о болезни знали очень мало, и перспектива заразиться приводила людей в ужас. Жест Дианы стал первым шагом к прекращению изоляции ВИЧ-инфицированных. В 1989 году, приехав с миссией в США, принцесса взяла на руки больного СПИДом семилетнего ребенка .

"На следующий день газеты вышли с сенсационными снимками принцессы Уэльской. Весь мир увидел, как она разговаривает с больными, шутит, старается облегчить их состояние. Это была ее магия, ее очарование. Люди смотрели на фотографии и понимали, что мы совершенно неправильно воспринимаем ВИЧ", - рассказал очевидец событий, фотограф Артур Эдвардс.

Помощь прокаженным

В 1992 году Диана побывала в богоугодных заведениях матери Терезы в индийской Калькутте. Там она посетила лепрозории, приюты для брошенных детей и хоспис.

"Мне всегда казалось важным прикасаться к прокаженным, пожимать им руки, так я хотела показать людям, что эти пациенты – такие же люди, что они не отверженные. Можно дотрагиваться до больных проказой и не заражаться", - говорила Диана.

Принцесса подружилась с матерью Терезой, с которой не раз еще встречалась. У них был общий интерес – помощь бедным и обездоленным.

Кроме Индии, будучи покровителем организации The Leprosy Mission, леди Диана бывала в больницах Непала и Зимбабве. Она с легкостью общалась с пациентами, проводила с ними много времени, помогала бороться с общественным мнением и мифами о проказе.

Помощь Москве

В 1995 году принцесса Диана приехала на пару дней в московскую Тушинскую детскую больницу, которой ранее оказывала благотворительную помощь. Она даже не зашла в кабинеты чиновников – так она торопилась к детям в игровую комнату. Диана просила переводчиков переводить ей все, что рассказывали малыши.

"Очень спокойная и стойкая женщина. Она заходила в травматологическое отделение, а там дети после автодорожных и железнодорожных аварий, и она видела все раны. Даже сопровождавшие ее лица падали в обмороки, а она спокойно прошла по отделению", - поделился заместитель главврача больницы Виктор Шеин.

Тогда же в Москве Диана посетила начальную общеобразовательную школу №751, где открыла филиал фонда помощи детям-инвалидам "Уэйверли Хаус".

Борьба против фугасных мин

Подруга принцессы Дианы, Симона Симмонс, вернувшись из Боснии, рассказала принцессе о пострадавших от противопехотных мин, показала фотографии. Шокированная запечатленным на пленку, Диана решила заняться противоминной кампанией.

"Ко мне стало поступать много информации об использовании противопехотных мин. Все эти фотографии настолько ужасны, что я подумала - если бы я стала частью команды, которая занимается этой проблемой, то наверняка смогла бы чем-то помочь", - говорила Диана.

В 1997 году она посетила самый заминированный город в мире – столицу Анголы Луанду. После гражданской войны в земле осталось около 9 миллионов мин при населении 10 миллионов человек. В городе Диану встретило огромное количество людей, лишившихся разных частей тела. Чтобы привлечь внимание к проблеме, принцесса прошла по деактивированному полю, надев бронежилет и прикрыв лицо специальным пуленепробиваемым экраном.

Диана возглавляла более 100 благотворительных организаций по всему миру. Миротворческая миссия принцессы возымела действие на самых высоких уровнях. Принцесса не собиралась останавливаться, планировала дальше бороться за справедливость и мир. В октябре 1997 года она собиралась в Камбоджу и Вьетнам, но не успела. 31 августа 1997 года принцесса Диана погибла в автокатастрофе в Париже. Ей было 36 лет.

Многие спрашивали принцессу, почему она не войдет в политическое движение, чтобы продвинуть свою миротворческую миссию, на что она отвечала: " Я не политик, я гуманист ". В этой короткой, но емкой фразе кроется важный девиз ее непродолжительной, но насыщенной жизни.