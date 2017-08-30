Суд отправил под домашний арест хозяйку сгоревшего в Красноярске дома престарелых

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Хозяйку дома престарелых в Красноярске, где в результате пожара погибли три человека, отправили под домашний арест. Такое решение принял суд Железнодорожного района города.

Хозяйку сгоревшего в Красноярске дома престарелых отправили под домашний арест на два месяца. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя краевого управления Следственного комитета Ольгу Шаманскую.

"Суд Железнодорожного района избрал меру пресечения владелице частного пансионата в виде домашнего ареста сроком на два месяца", - сказала она.

Пожар, жертвами которого стали три человека, произошел 28 августа. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Из здания были эвакуированы более 30 человек. Следственный комитет задержал 47-летнюю владелицу дома престарелых. По месту ее жительства был проведен обыск.

Как выяснили следователи, пожар в частном доме престарелых произошел после того, как загорелась баня на соседнем участке. Из-за небольшого расстояния между строениями огонь быстро разошелся между этажами пансионата. По данным МЧС, дом престарелых не было зарегистрировано, а пожарная проверка в здании никогда не проводилась.