КНДР обнародовала видео запуска баллистической ракеты

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В эфире северокорейского телевидения был показан запуск баллистической ракеты, которая накануне пролетела над территорией Японии. Ранее стало известно, что лидер КНДР назвал этот запуск первым шагом военной операции в Тихом океане.

Северокорейское телевидение показало проведенный накануне запуск баллистической ракеты. Как сообщило агентство "РИА Новости", видеозапись уже была показана в эфире японского телеканала NHK.

Ранее главная северокорейская газета "Нондон синмун" опубликовала фотографии с места запуска ракеты. Глава КНДР Ким Чен Ын лично присутствовал на испытании.

Северокорейский лидер заявил, что этот запуск стал первым шагом военной операции северокорейской армии в Тихом океане и важной прелюдией для сдерживания Гуама.

Накануне КНДР произвела запуск баллистической ракеты средней дальности "Хвасон-12". Носитель без боеголовки пролетел почти 3 тысячи километров, в том числе над территорией Японии, и упал в Тихий океан.