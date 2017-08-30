Бывший член Совфеда задержан в московском отеле за стрельбу

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В ночь на 30 августа в московском отеле был задержан бизнесмен и экс-член Совета Федерации Умар Джабраилов. Предприниматель якобы устроил стрельбу прямо в гостинице. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

В Москве полиция задержала бизнесмена и экс-члена Совета Федерации Умара Джабраилова. Это произошло в ночь на 30 августа в центре столицы, передает РИА Новости.

По данным "Интерфакса", предприниматель мог устроить стрельбу в отеле на улице Охотный Ряд. Мужчина якобы произвел несколько выстрелов вверх из наградного пистолета на глазах у полицейских, прибывших по вызову. Они узнали, что постоялец нарушает правила проживания. В результате происшествия никто не пострадал.

Теперь полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве в отношении задержанного.

Умар Джабраилов является крупным бизнесменом. Он занимается строительством и возглавляет РКДС, а также попечительский совет Московского музея современного искусства. С 2004 по 2009 годы он был членом Совета Федерации и входил в комитеты по экономической политике и по международным делам.