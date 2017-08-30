11:26, 30 августа 2017

Водители Gelandewagen выплатят штраф за езду по тротуарам в "Шереметьево"

Теги:  полиция  аэропорт  штрафы  Происшествие  москва

Полиция оштрафовала водителей двух черных Gelandewagen, которые в середине августа устроили заезд по пешеходным переходам и тротуарам в международном аэропорту Шереметьево.

Водителей двух черных Gelandewagen оштрафовали за нарушение правил дорожного движения в междунарожной аэропорту Шереметьево, сообщает агентство "Москва".

14 августа в Сети появилось видео, где два черных Gelandewagen ездят по пешеходным переходам в столичном аэропорту "Шереметьево". Пользователи Instagram предположили, что за рулем мог находиться певец Тимати.

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