Водители Gelandewagen выплатят штраф за езду по тротуарам в "Шереметьево"
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Полиция оштрафовала водителей двух черных Gelandewagen, которые в середине августа устроили заезд по пешеходным переходам и тротуарам в международном аэропорту Шереметьево.
Водителей двух черных Gelandewagen оштрафовали за нарушение правил дорожного движения в междунарожной аэропорту Шереметьево, сообщает агентство "Москва".
14 августа в Сети появилось видео, где два черных Gelandewagen ездят по пешеходным переходам в столичном аэропорту "Шереметьево". Пользователи Instagram предположили, что за рулем мог находиться певец Тимати.
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