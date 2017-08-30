МВД предложило наказывать за незаконное трудоустройство иностранцев

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МВД предложило наказывать фирмы, которые разрешают работать у себя иностранцам, у которых в миграционной карте причиной приезда в Россию не является работа. Компании может грозить штраф до 800 тысяч рублей или приостановка деятельности до трех месяцев, а нелегальному работнику – штраф до 5 тысяч рублей и выдворение из России.

Министерство внутренних дел России предложило ввести наказание за трудоустройство мигрантов, которые приехали в Россию не для работы, соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

Ведомство намерено наказывать те компании, которые устраивают иностранцев, у которых в миграционной карте причиной въезда в Россию не является "работа". В таком случае фирму могут оштрафовать от 250 до 800 рублей или приостановить ее деятельность на срок до трех месяцев. Нелегальному работнику может грозить от 2 до 5 тысяч рублей с последующим выдворением из России.

Сейчас ответственность наступает только в том случае, если у трудовых мигрантов нет разрешения на работу или патента.