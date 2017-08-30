Московская электронная школа – уникальная высокотехнологичная платформа

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Во всех школах Москвы в течение предстоящего учебного года появятся новые компьютеры, ноутбуки и интерактивные доски. Об этом в среду сообщил Сергей Собянин. Мэр Москвы также отметил, что власти столицы привлекут бизнес-сообщество к разработке учебной платформы проекта "Московская электронная школа".

Классная доска с мелом уходит в прошлое. Интерактивная платформа - главный образовательный инструмент на сегодня. Вопросов у разработчиков и пользователей "Московской электронной школы" друг к другу накопилось много. Тематический круглый стол призван ответить на многие из них, передает "ТВ Центр".

Высокие технологии сегодня определяют развитие столицы. ЖКХ, транспорт, здравоохранение - IT-специалисты работают в каждой городской сфере. Безусловным лидером в этом направлении должна быть система образования, отметил Сергей Собянин в приветственном слове к педагогам.

"Мы видим, что находимся на правильном пути. С помощью вас, по сути дела, создав народный проект, всем вместе делать "Московскую электронную школу", которая даст еще один шаг по пути повышения качества образования. Москва продвигается в различных направлениях по внедрению "умных" технологий. Сегодня сложно представить наш город без внедрения умных технологий. И образование, конечно, не исключение", - отметил Собянин.

Пилотный проект "Московская электронная школа" стартовал в нескольких образовательных учреждениях столицы в прошлом году. Оказалось, что весь портфель знаний укладывается в один планшет, которым снабжён каждый ученик. Здесь в электронном виде учебники домашние задания и даже меню столовой. Классный руководитель всегда на связи с родителями. Дневник ученика также прилагается. Многие педагоги быстро освоили программу и создали свои авторские уроки. Таких проектов уже более 45 тысяч. Например, учитель физики из 498 школы составляет задачи с учётом расстояний московской подземки, предлагает ученикам рассчитать, сколько энергии потребляет ТЭЦ.

Именно более активное участие самих педагогов сделает "Московскую электронную школу" по-настоящему передовым образовательным проектом, уверены участники дискуссии. Учитель перестанет быть пересказчиком учебников, а предложит аудитории свои идеи и разработки. Город предусмотрел соответствующую систему поощрения.

Важным вопросом остаётся охрана авторских прав. Сергей Собянин предложил изучить нюансы с юристами. "Московская электронная школа" в новом учебном году охватит большинство образовательных учреждений столицы. Мэр поручил в кратчайшие сроки доработать концепцию.

"Московской электронной школой" уже заинтересовались в других российских регионах. Столица готова делиться опытом. Новейшая IT-платформа станет частью общей технической модернизации учебных заведений. В ближайшие два года в московских школа практически полностью будет обновлена материальная база.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".