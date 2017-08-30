В номере Умара Джабраилова нашли белый порошок

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В Москве возбуждено уголовное дело о хулиганстве в отношении Умара Джабраилова. Известный бизнесмен, бывший член Совета Федерации от Чеченской республики минувшей ночью устроил стрельбу в одной из дорогих гостиниц столицы. По данным СМИ, в его номере найден белый порошок.

Пулевые отверстия в потолке и гильзы на полу. Такую картину обнаружили полицейские, приехавшие по вызову обеспокоенных постояльцев одного из самых дорогих отелей Москвы. Сотрудники о произошедшем предпочитают молчать - мол, не было ничего, бояться не стоит, передает "ТВ Центр".

Подобного происшествия здесь никогда не было. Центр столицы, несколько десятков шагов до Кремля. Стоимость номеров серьезная. От нескольких десятков до сотен тысяч рублей за одну ночь. И вдруг вместо обещанного за эти деньги уюта и покоя - стрельба. Пожаловавшихся на дискомфорт клиентов можно понять.

"29 августа вечером в полицию поступило сообщение о том, что в отеле, расположенном в центральной части города, постоялец нарушает правила проживания. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали мужчину, который из принадлежащего ему наградного пистолета произвел выстрелы вверх. Пострадавших в результате происшествия нет", - сообщил дежурный офицер пресс-службы главного управления МВД России по Москве Аркадий Баширов.

Удивительны подробности задержания нарушителя. По словам очевидцев, дверь полицейским открыл мужчина с пистолетом в руках. Им оказался Умар Джабраилов - экс-сенатор от Чеченской республики. На просьбу сложить оружие ответил: " Без боя не сдамся". К счастью, никакого боя не последовало. Пистолет оказался наградным, а задержанного отправили в отдел внутренних дел "Китай-город", где и возбудили уголовное дело за злостное хулиганство. Судя по многочисленным видеозаписям, Джабраилов - постоянный клиент этого отеля. Его видели здесь неоднократно, причем в окружении многочисленной охраны. Уважаемый человек, участник важных переговоров и конференций.

Согласно санкциям 213-ой статьи, ему теперь грозит либо штраф, либо лишение свободы на срок до 5 лет. Возможны еще и исправительные работы. Хорошо бы теперь узнать главное: почему столь опытный политик и переговорщик начал стрелять в отеле.

Ольга Стрельцова, Матвей Шестаков, "ТВ Центр".