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В Москве начинается вакцинация от гриппа - мобильные пункты откроются уже 4-го сентября.

Мобильные пункты вакцинации от гриппа откроются 4 сентября. Причём, не только у крупных станций метро, но и в районе Московского центрального кольца. И совершенно бесплатно.

Перед прививкой врачи проведут необходимый осмотр, чтобы определить, есть ли противопоказания, а затем пациенту выдадут сертификат, так что при себе необходимо иметь паспорт.

Мобильные пункты будут работать ежедневно до 29 октября включительно.