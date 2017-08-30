Теги: Культура театр москва

Театр Маяковского открывает новый сезон с премьеры: уже в субботу зрители увидят комедию Островского, широкой публике незнакомую, но весьма актуальную. В этом году в Маяковке - юбилей, так что театралов ждут сюрпризы.

Первую премьеру сезона в театре Маяковского выпустят уже 2 сентября, поэтому у кого отпуск, а они вовсю репетируют. Пьесу под названием "Блажь". Про то, как одна уже не юная дама-помещица взяла и без памяти влюбилась в своего молодого управляющего, передает "ТВ Центр".

Кто-то скажет – банально. Однако режиссер Юрий Иоффе признаётся - он обращает внимание исключительно на пьесы не простые, проблемные. Не так прочитанные или даже не избежавшие провала. А тут вообще целая история. Комедию молодого автора Петра Невежина в свое время забраковала цензура.

"И тогда Невежин попросил Островского переделать пьесу, и переделав пьесу, Островский сделал её хуже", - рассказал Юрий Иоффе.

То, что увидит зритель на сцене, это не только Островский и Невежин - фактически новая версия театра. Насыщенный вообще у артистов Маяковки выдался день. С репетиции многие сразу же отправились на сбор труппы.

"И хотя грустно расставаться отпуском и с летом, но любимый театр, любимая работа, она призывает каждый год, и мы приходим с радостью, и любовью, и надеждами", - говорит народная артистка России Евгения Симонова.

Сбор труппы получился волнительный и душевный, как никогда. Впервые не директор или худрук поздравляли артистов с личными юбилеями, а они сами друг друга. Шквал воспоминаний, эмоций, комплиментов. В аплодисментах искупали и Михаила Филиппова - ему в августе исполнилось семьдесят, и Татьяну Орлову – она, как выяснилось, уже 40 лет служит в театре, и Галину Анисимову, которая неразлучна с Маяковкой целых 65 лет.

Маяковку вообще ждет просто суперсезон юбилеев. Во-первых, сам сезон - 95-ый. Во-вторых, вековой юбилей у режиссера-легенды Андрея Гончарова, который возглавлял театр больше 30 лет. Знаменитая труппа складывалась благодаря ему.

В новом сезоне ожидается несколько премьер. К декабрю Леонид Хейфец на основной сцене покажет "Пигмалиона" Бернарда Шоу. В феврале на Сретенке благодаря режиссеру Никите Кобелеву будут рассказывать "Сказки Венского леса". А завершит сезон "Дон Жуан" Мольера в постановке Анатолия Шульева. Нового спектакля зрители ждут и от худрука Маяковки Миндаугаса Карбаускиса, но он пока не определился.

Юлия Богоманшина, Кирилл Макаров, Станислав Козловский, "ТВ Центр".