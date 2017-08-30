Forbes назвал самую богатую семью в России

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Российский журнал Forbes опубликовал рейтинг самых состоятельных семей в нашей стране. Первое место, как и в два предыдущих года, заняла семья Гуцериевых. Затем идут семьи Ротенбергов, Ананьевых и Шаймиевых. Совокупное состояние десяти богатейших семей составило 27 миллиардов долларов.

Семья Гуцериевых третий год подряд заняла первую строчку в рейтинге самых богатых кланов по версии российского журнала Forbes. Ее состояние оценивается в 9,91 миллиарда долларов.

Отмечается, что в группе "Сафмар" семьи Гуцериевых появилось два новых партнера. Это сын основателя группы Михаила Гуцериева Саид, чье состояние оценивается в 770 миллионов долларов, а также племянник Билан Ужахов (его состояние оценивается в 40 миллионов долларов).

Второе место в рейтинге осталось за семьей Ротенбергов. Ее совокупное состояние журнал оценил в 4,2 миллиарда долларов. По данным издания, состоянием семья обязана подрядам "Газпрома" и другим госзаказам.

На третьей строчке находятся братья Ананьевы - председатели совета директоров Промсвязьбанка. Их общий доход составил 2,7 миллиарда долларов.

На четвертом месте располагаются сыновья первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Это совладельцы ТАИФ Айрат и Радик Шаймиевы. Их состояние оценивается в 2,215 миллиарда долларов.

Совокупное состояние десяти богатейших семей за год увеличилось на два миллиарда долларов - до 27 миллиардов.

Данный рейтинг журнал составляет четвертый год. Журнал при учитывал стоимость принадлежащих семье активов. Речь идет об акциях компаний, земельных участках, объектах недвижимости и личного имущества. Кроме того, в список включены только семьи, заработавшие основную часть своего капитала частным порядком, не будучи госслужащими.