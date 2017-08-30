Лавров: контрразведка ФРГ безуспешно пытается доказать свою эффективность

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление контрразведки Германии о российском вмешательстве в выборы. Глава МИД предположил, что таким образом германские спецслужбы пытаются доказать свою эффективность, однако ни одного факта предъявить не могут.

Контрразведка ФРГ не может доказать вмешательство России в германские выборы. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Ранее контрразведка ФРГ заявила о своих опасениях в связи с возможным влиянием российских спецслужб на выборы в бундестаг, которые состоятся 24 сентября.

"Я не знаю, зачем германская контрразведка делает заявления о вмешательстве России в избирательную кампанию ФРГ. Может быть, они хотят доказать свою эффективность, но ни одного факта предъявить не могут", - сказал Лавров.

При этом министр напомнил о доказанном некоторое время назад факте прослушки канцлера Германии американскими спецслужбами. "Я не припомню, чтоб об этом установленном факте германская контрразведка что-то сказала", - подчеркнул глава российского МИД.