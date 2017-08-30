На севере Москвы мужчина угрожает открыть стрельбу из окна

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На улице Фестивальная на севере Москвы неизвестный мужчина с винтовкой угрожает открыть стрельбу по людям. На место происшествия выехали сотрудники полиции с собаками.

Московская полиция проверяет информацию об угрозе стрельбы по людям на севере столицы, передает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что некий мужчина с винтовкой высунулся из окна квартиры на втором этаже на улице Фестивальная, дом 44 и угрожает открыть огонь по прохожим.

На место происшествия выехал экипаж полиции вместе с кинологами.