Осиротевшего в США русского мальчика хотят взять под опеку бабушка, дядя и отчим

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Бабушка из Удмуртии собирается оформить опеку над своим 9-летним внуком, который остался сиротой в США, и перевезти его в Россию. Также ребенка хотят забрать родной дядя и приемный отец. Отца ребенка, подозреваемого в убийстве своей жены, застрелили полицейские при задержании.

Бабушка осиротевшего русского мальчика в США собирается оформить опеку над 9-летним внуком, она уже прилетела в Москву, передает ТАСС.

На данный момент бабушка консультируется с детским омбудсменом Анной Кузнецовой. Аппарат правозащитницы поможет бабушке оформить документы и заграничную визу. По словам бабушки, родственников у ребенка в Америке нет. В Москве у него есть еще одна бабушка.

На опеку также претендует сожитель убитой бывшим мужем Натальи Морозовой Джесси Гонсалес. По его словам, убитая жила в США 19 лет, а ее сын считает это место своим домом. Кроме того, мальчик занимался с приемным отцом тхэквондо и хорошо с ним ладил, передает РИА Новости.

Третий претендент на опекунство – родной дядя мальчика Андрей Морозов. По его словам, он намерен бороться за право стать отцом ребенка, поскольку не доверяет Гонсалесу.

"Человек, который никогда не воспитывал этого ребенка, который не имеет к нему никакого отношения, сейчас лживыми всякими сообщениями пытается как-то сделать так, чтобы семья не получила ребенка. Я считаю, что это бесстыдно", - рассказал Андрей Морозов.

Сейчас мальчик находится в социальном центре в калифорнийском штате Санта-Барбара. Вопрос об опеке над ребенком будет решаться в американском суде, поскольку его родители были гражданами США, а у мальчика двойное гражданство.

Ранее стало известно, что 48-летний Константин Морозов украл девятилетнего сына у своей жены. При похищении он застрелил ее, после чего скрылся. Полиция объявила его в розыск. Вечером 22 августа полицейские засекли Морозова, выходящего вместе с сыном из дома, и открыли огонь. Что послужило причиной перестрелки - не известно, полиция утверждает, что у Морозова был пистолет. Отца-похитителя отвезли в больницу, где он скончался от полученных травм.

В свою очередь в МИД России заявили о готовности оказать всю необходимую помощь, добавив, что тщательно отслеживают сложившуюся ситуацию.