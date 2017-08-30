Медведев рассказал о росте российской экономики

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Глава правительства России Дмитрий Медведев заявил, что российская экономика растет, несмотря на давление извне. Премьер отметил восстановление объема инвестиций в основной капитал, сохраняющийся низкий уровень инфляции, рост экспорта и грузооборота.

Российская экономика растет, несмотря на санкционное давление. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на главу правительства России Дмитрия Медведева.

"Несмотря на внешнее давление и санкции, жесткие ограничения по капиталам, технологическому компоненту, наша экономика в целом адаптировалась к новым реалиям, перешла к росту", - сказал он.

Премьер отметил, что объем инвестиций в основной капитал восстанавливается. По словам Медведева, инфляция остается низкой, растет экспорт и грузооборот.