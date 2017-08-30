Съемочная группа российского телеканала попала под обстрел в Донбассе

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Съемочная группа телеканала "Россия 24" оказалась под обстрелом украинских силовиков под Донецком. Это произошло во время соблюдения "школьного перемирия". В результате происшествия никто не пострадал.

В Донбассе, где с 25 августа должно действовать "школьное перемирие", под обстрел попала съемочная группа телеканала "Россия 24". Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент с сотрудниками телеканала произошел под Донецком. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее участники Контактной группы по урегулированию на востоке Украины договорились установить с полуночи в Донбассе 25 августа очередное перемирие. Его назвали "школьным" в связи с тем, что оно было приурочено ко Дню знаний и началу учебного года.

Тем не менее, обстрелы все равно продолжались. Так, 25 августа представители оборонных ведомств ДНР и ЛНР заявили о новых ударах по своей территории.

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