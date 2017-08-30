Генпрокуратура занялась проверкой программы "Пока все дома"

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Генеральная прокуратура начала проверку данных СМИ о нарушениях при съемках программы "Пока все дома". В надзорном ведомстве подчеркнули, что особое внимание будет уделено использованию 110 миллионов рублей, выделенных Минобром на производство видеопаспортов детей-сирот.

Генеральная прокуратура начала проверку данных СМИ о возможных нарушениях при съемках программы "Пока все дома", выходившей на Первом канале. Об этом сообщило издание "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

"Особое внимание будет уделено целевому использованию 110 миллионов рублей, выделенных, по данным СМИ, Министерством образования и науки Российской Федерации на производство роликов видеопаспортов о детях-сиротах", - говорится в сообщении.

Прокуратура намерена дать оценку законности действий всех лиц, причастных к обстоятельствам, описанным в СМИ. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

О закрытии программы "Пока все дома" стало известно в середине августа. По данным СМИ, Первый канал прекратил покупку новых выпусков из-за скандала с финансированием видеороликов о детях-сиротах, которые производила компания ведущего Тимура Кизякова "Дом". Сам Кизяков, в свою очередь, заявил, что его компания сама отказалась от сотрудничества с Первым каналом из-за "неприемлемых методов" руководства.