В Киеве похищена журналистка российского телеканала
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В Киеве неизвестные похитили журналистку "Первого канала" Анну Курбатову. Об этом рассказали в пресс-службе самого телеканала. Ранее она попала в базу данных сайта "Миротворец".
В Киеве похитили журналистку "Первого канала" Анну Курбатову. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу телеканала.
Во вторник стало известно, что Курбатова попала в базу данных украинского сайта "Миротворец". Ее обвинили в "манипулировании информацией" и подготовке "тенденциозного сюжета" о параде в честь Дня Независимости Украины.
Позднее стало известно, что сотрудницу телеканала могли задержать сотрудники Службы безопасности Украины.