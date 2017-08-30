14:51, 30 августа 2017

В Киеве похищена журналистка российского телеканала

Теги:  Украина  похищение  киев  телекомпания

В Киеве неизвестные похитили журналистку "Первого канала" Анну Курбатову. Об этом рассказали в пресс-службе самого телеканала. Ранее она попала в базу данных сайта "Миротворец".

В Киеве похитили журналистку "Первого канала" Анну Курбатову. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Во вторник стало известно, что Курбатова попала в базу данных украинского сайта "Миротворец". Ее обвинили в "манипулировании информацией" и подготовке "тенденциозного сюжета" о параде в честь Дня Независимости Украины.

Позднее стало известно, что сотрудницу телеканала могли задержать сотрудники Службы безопасности Украины.

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