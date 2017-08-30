В Московском зоопарке в среду состоится первая свадьба
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В столичном зоопарке в среду пройдет первая церемония бракосочетания. По словам начальника управления ЗАГС Москвы Ирину Муравьевой, на этой свадьбе будут также присутствовать овечки с бантами.
В среду в Московском зоопарке состоится первая церемония бракосочетания. Об этом сообщает "Русская планета" со ссылкой на начальника столичного управления ЗАГС Ирину Муравьеву.
"Мы открываем 12-ю площадку в городе, которая официально будет принимать заявления и регистрировать брак не только москвичей, но и гостей столицы. Я абсолютно уверена, что это место будет очень популярным и востребованным", - сказала Муравьева.
По ее словам, на первой свадьбе будут также присутствовать овечки с бантами. В дальнейшем церемонии будут проходить в Доме Клюева по пятницам и субботам.
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