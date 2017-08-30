Песков призвал не политизировать дело Серебренникова

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В деле режиссера Кирилла Серебренникова нет ни малейшей идеологической подоплеки. Кремль призвал дождаться решения суда и перестать политизировать ситуацию, поскольку в данном случае речь идет о финансовых вопросах.

Кремль заявил о недопустимости разговоров о политизации, цензуре или идеологической подоплеке в деле режиссера Кирилла Серебренникова, об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Единственное, что я знаю, что никакой малейшей идеологической подоплеки или иной, кроме как финансово-контрольной подоплеки, у этого вопроса нет. Вот это я могу вам сказать с уверенностью", - объяснил спикер Кремля.

Песков напомнил, что пока не принято решение суда, рано говорит о виновности Серебренникова.

Ранее Басманный суд столицы отправил Кирилла Серебренникова под домашний арест до 19 октября по делу о мошенничестве. Ему запрещено покидать место жительства и пользоваться средствами связи. Сам Серебренников заявил о своей невиновности и просил отпустить его.

Его обвиняют в организации хищения 68 миллионов рублей, которые в 2011-2014 годах государство выделило для проекта "Платформа". 22 августа Серебренникову было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Режиссеру грозит до 10 лет лишения свободы.

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