В Петербурге умер ребенок с ВИЧ из-за отказа верующих родителей лечить его

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Ребенок с ВИЧ скончался в Петербурге после того, как его родители отказались от антиретровирусной терапии по религиозным убеждениям. Ранее врачи обратились в суд с требованием заставить родителей лечить ребенка. Суд удовлетворил требования. Ребенок прошел курс интенсивной терапии, однако уже дома родители прекратили лечение.

В Санкт-Петербурге умер ВИЧ-инфицированный ребенок из-за того, что родители отказались лечить его из религиозных соображений, пишет "Ридус" со ссылкой на фонд "Спид.центр".

Ребенок находился на учете, однако его родители заявляли, что он здоров и не нуждается в приеме антиретровирусных препаратов. Ряд обследований опровергли их доводы. Тем не менее, родители продолжали отказываться от лечения.

В 2016 году суд принял решение о госпитализации ребенка. После курса интенсивной терапии малыш пришел в норму и вернулся в семью. Однако родители в очередной раз прекратили давать ему лекарства. Это привело к летальному исходу.

По данным источника издания "Доктор Питер", родители ребенка считали, что, отказываясь от лечения, они следуют предписаниям церкви. При этом Русская православная церковь не запрещает проведение терапии.

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